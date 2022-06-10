Система ориентирована на то, чтобы не отвлекать водителя от управления автомобилем. Есть функция управления с помощью голосовых команд. Это отличная возможность выбирать нужные опции и параметры, не отрывая руки от руля и не переводя взгляд на экран.

Также возможно управление с помощью клавиш на рулевом колесе и тачпада. Можно использовать любые штатные кнопки, связанные с дисплеем.

Все элементы управления интуитивно понятны. Это позволяет всегда сосредотачиваться на дорожной обстановке, а не думать, какую кнопку нажать, чтобы выбрать нужную функцию.

Система открывает доступ к 500 тысячам приложений Гугл. Любое из них можно использовать на штатном мониторе в вашем авто.

Вы можете найти все, что вам нужно для комфортной поездки.

