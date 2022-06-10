Установка мультимедиа
в Санкт-Петербурге
Современный автомобиль уже давно стал чем-то большим, чем средство передвижения. Прямо за рулем хочется иметь доступ к популярному навигатору, YouTube и другим мультимедийным возможностям, к которым мы уже привыкли в современной жизни, а также легким движением руки управлять всеми опциями автомобиля.
Стандартные мультимедийные системы имеют ограниченный функционал. Штатный интерфейс можно превратить в полноценный ПК под управлением операционной системы Android. С помощью единственной кнопки на руле можно получить доступ к многочисленным функциям.