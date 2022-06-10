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МУЛЬТИМЕДИА

Расширьте возможности своей магнитолы и получите новый опыт вождения

Установка мультимедиа
в Санкт-Петербурге

Современный автомобиль уже давно стал чем-то большим, чем средство передвижения. Прямо за рулем хочется иметь доступ к популярному навигатору, YouTube и другим мультимедийным возможностям, к которым мы уже привыкли в современной жизни, а также легким движением руки управлять всеми опциями автомобиля.

Стандартные мультимедийные системы имеют ограниченный функционал. Штатный интерфейс можно превратить в полноценный ПК под управлением операционной системы Android. С помощью единственной кнопки на руле можно получить доступ к многочисленным функциям.
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Белоус Дмитрий - руководитель BGT.SPB
Мультимедийная система позволяет смотреть YouTube в высоком качестве, использовать один множества навигаторов на штатном дисплеи, смотреть видео с флешки, пользоваться услугами онлайн телевидения. Даже в пробках и во время долгой поездки водитель и пассажиры не будут скучать. Также можно воспользоваться внешними жесткими дисками, смотреть любимые фильмы, загрузить и слушать музыку в более высоком качестве.
Систему можно установить на большинство современных автомобилей. Главное условие — наличие мультимедийного дисплея. 90% моделей совместимы с программным обеспечением. Уточнить информацию о совместимости можно у нашего менеджера.

Если вы доверили установку программного обеспечения профессионалам, ваш автомобиль останется на гарантии, ведь новое программное обеспечение работает параллельно штатному мультимедийному устройству. Вносить изменения в конструкцию автомобиля и электропроводку нет необходимости.

Также при установке новой мультимедиа возможны установка автоматической системы ароматизации воздуха, камеры переднего и заднего вида или системы кругового обзора, охранной системы и чистка салона с нанесением защитных керамических составов.
Мультимедиа от BGT.SPB
На примере установке в BMW X6

Мультимедиа для задних пассажиров

Современная быстросъёмных мультимедиа на оригинальных элементах. Установка производится полностью в штатные места и владеет таким же большим спектром возможностей.
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Возможность установки любых приложений
  • Яндекс.Навигатор
  • YouTube
  • Любые приложения из маркета
  • Гарантия качества
    На все установленное оборудования наша компания дает гарантию на 1 год с момента установки
  • Быстрая установка
    Установка осуществляется в штатные места и незаметна при эксплатации
  • Быстрое переключение к штатной системе
    Штатная мультимедиа остается доступной и переключается в новую одним нажатием

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ



В чем преимущества мультимедиа на базе Android
Система ориентирована на то, чтобы не отвлекать водителя от управления автомобилем. Есть функция управления с помощью голосовых команд. Это отличная возможность выбирать нужные опции и параметры, не отрывая руки от руля и не переводя взгляд на экран.
Также возможно управление с помощью клавиш на рулевом колесе и тачпада. Можно использовать любые штатные кнопки, связанные с дисплеем.
Все элементы управления интуитивно понятны. Это позволяет всегда сосредотачиваться на дорожной обстановке, а не думать, какую кнопку нажать, чтобы выбрать нужную функцию.
Система открывает доступ к 500 тысячам приложений Гугл. Любое из них можно использовать на штатном мониторе в вашем авто.
Вы можете найти все, что вам нужно для комфортной поездки.
Мультимедиа включает более 100 программ навигации. Выберите наиболее удобный вариант, имеющий приятную графику и максимальную детализацию карт местности, по которой вы передвигаетесь.
Мультимедиа поддерживает любые приложения Google Play. Вы можете установить соцсети, мессенджеры, электронную почту приложения для работы и развлечений. Все, что доступно на смартфоне, теперь будет в вашем автомобиле.Если скачать одно из приложений антирадар, мультимедиа будет заранее предупреждать о приближении к камерам фиксации скоростного режима. Эта опция позволит значительно сэкономить на штрафах. При оснащенности автомобиля задними мониторами, система позволяет выводить на них любые изображения.
Задним пассажирам не придется скучать в пути. На основном экране можно одновременно открывать два приложения, что позволяет не отвлекаться, переключаясь между окнами. Информационная система с голосовым управлением — это очень удобно. Если вы хотите узнать, где находится ближайшая заправка или кафе, сколько километров осталось до нужного объекта, вы всегда можете спросить об этом у Google.

Если вы пользуетесь мобильными устройствами на базе Андроид, вы без труда разберетесь со всеми функциями мультимедиа. Этот привычный интерфейс более гибкий и удобный, чем программное обеспечение, которое предлагают автопроизводители.
Установка мультимедиа
Для установки мультимедиа необходимо снять обшивку центральной консоли, чтобы получить доступ к разъемам монитора, динамиков, микрофона. В процессе модернизации используется штатная проводка, никаких изменений производить не нужно. В процессе подключения задействуются и штатные кнопки.
Для подключения мультимедиа к интернету можно использовать обычный смартфон, а также установить роутер с сим-картой либо USB-модем. Это позволит всегда оставаться на связи и получать доступ к нужным данным.
Установка мультимедийной системы займет не более одного рабочего дня. Обычно вся процедура занимает 4-6 часов.
Полноценный бортовой компьютер — это возможность сделать каждую поездку максимально комфортной и пользоваться современными технологии во время езды за рулем.